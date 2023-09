«Il debutto» alla soglia dei 70 anni, la parabola di Clara Salvo diventa un film in concorso al SalinaDocFest

Un debutto discografico, alla soglia dei 70 anni, per Clara Salvo, antropologa trapanese e cantante folk. La sua parabola esistenziale, politica e artistica è diventata un film documentario, «Il debutto», di Laura Schimmenti, Gianluca Donati e Andrea Zulini, in anteprima al concorso ufficiale della XVII edizione del SalinaDocFest.

Il lavoro sarà presentato domenica 17 settembre alle 12 al centro congressi di Malfa (Salina) alle Eolie, durante il festival del documentario narrativo, ideato da Giovanna Taviani.

Il film «Il debutto» racconta la storia di Clara Salvo che, giunta a quasi 70 anni, accetta finalmente di realizzare il suo «debutto» discografico richiamando intorno a sé i vecchi compagni di strada e i fantasmi di quelli scomparsi.

Clara ha attraversato quarant’anni di eventi sociali e culturali siciliani utilizzando il canto come strumento per conoscere realtà dimenticate (la ricerca etnomusicologica), come strumento di formazione sociale e politica (l’attività con il «Canzoniere popolare» insieme a Enrico Stassi, Gaspare Perricone e Francesca Martino) e come compendio indispensabile della sua personale ricerca enogastronomica (molti ricordano le esibizioni nella sua trattoria «I trabinis»).

Il film segue da vicino la registrazione del disco che ripercorre queste tappe attingendo ad un ampio repertorio della musica folk siciliana che spazia dai canti di lotta del cantastorie selinuntino Pino Veneziano, suo amico e compagno di strada negli anni ’70, ai canti anarchici e di galera, dalle romanze di Caronia immortalate nelle registrazioni di Annunziata D’Onofrio per il Folkstudio, agli omaggi inevitabili alla indimenticata Rosa Balistreri.

Il film è prodotto dalla società Playmaker produzioni in associazione con Mon Amour Films (con il supporto della Sicilia Film Commission nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Patto per il Sud- FSC 2014-2020).

Al termine della cerimonia di premiazione che si terrà domenica 17 alle ore 22.30 nella piazza di Malfa, Clara Salvo si esibirà in un breve live set con un omaggio a Rosa Balistreri e l’esecuzione di alcuni brani del disco.

Il film sarà successivamente presentato a Palermo in occasione dell’uscita ufficiale del disco «Clara Salvo», registrato allo Zeit studio di Palermo e co-prodotto con l’etichetta Almendra Music www.almendramusic.com.

Il concorso del festival internazionale del documentario narrativo di Salina quest’anno ha per titolo «Donna Oltre Confini». L’urgenza del tema nasce da una riflessione su quanto sta accadendo oggi nel mondo, a cominciare dalla nuova rivoluzione iraniana, il cui slogan Donna Vita Libertà restituisce alle donne un ruolo di protagonismo attivo per un rinnovamento globale della società in senso democratico. www.salinadocfest.it