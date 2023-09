Messina, è morta Rosalba Filardi Bonanzinga: fondò la storica libreria del centro

Il mondo della cultura piange, a Messina, la morte di Rosalba Filardi Bonanzinga. Aveva 87 anni e quasi tutta la sua vita l'aveva dedicata ai libri, fondando nel 1969, insieme al marito, la storica libreria.

Rosalba Filardi Bonanzinga da giovane intraprese studi letterari e dopo essersi trasferita per un breve periodo a Torino era tornata a Messina dove aveva deciso di aprire la libreria che sarebbe poi divenuta storica. Amante della letteratura, aveva deciso di far divenire l'esercizio commerciale un punto di riferimento culturale cittadino.

"Fare la libraia per me non è stato solo un lavoro ma un atto d’amore verso me stessa perchè ho sempre amato leggere e la libreria è stato il cacio sui maccheroni della mia vita - ha scritto qualche tempo fa su Facebook -. Di seguito metto gli ultimi libri letti fedeli amici delle mie lunghe giornate".

Negli scorsi anni aveva lasciato la direzione della libreria alla figlia Daniela, ma Rosalba era spesso in negozio, pronta a consigliare i clienti, a rispondere a tante domande.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia e ricordare la donna. "Sempre affettuosa con tutti, Sergio, Daniela, Roberto, mi unisco al vostro dolore, 25 anni di amicizia con voi non si possono dimenticare facilmente. Condoglianze", scrive Giovanni Di Bella. "È con profondo dolore che apprendo la notizia - scrive Filippo Romano -. Incatenato ad Agrigento come sono in questi frangenti, non riesco a realizzare la verità della notizia, che mi pare impossibile. Da "expat" vedo sempre la libreria illuminata dal suo sorriso gentile e materno, per me che da ragazzino vi entravi timidamente a sfogliare e scegliere i tesori della mia formazione. Grazie per tutto questo, Signora Bonanzinga, e grazie a Te, Daniela, che ne hai pian piano raccolto il testimone nel nostro cuore. Ti abbraccio fortissimamente e spero di poterlo fare presto in presenza". E ancora, Renato De Luca: "Cara Daniela, è un lutto grave per tutti quelli che hanno provato a sorseggiare cultura a Messina. La ricordo ad una recente presentazione da te organizzata. Vivace, come sempre, una parola con tutti, come sempre. La mia generazione ha avuto la tua mamma come punto di riferimento, la vostra libreria come rifugio!".

I funerali si terranno domani, alle 16, nella chiesa del San Salvatore.