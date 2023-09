Letojanni, il premio Tela di Penelope a Laura Anello per «Le Vie dei Tesori»

Nel giardino di ulivi di Villa Garbo a Letojanni - storica dimora sul mare che per anni ha ospitato la grande attrice Greta Garbo - NaxosLegge ha consegnato ieri sera (domenica 17 settembre) il premio «Tela di Penelope» a Laura Anello, giornalista e ideatrice del format «Le Vie dei Tesori».

La serata è stata introdotta da una conversazione letteraria con Rita Alù, autrice di un originale saggio sulle donne della Storia dell’Arte: migliaia di artiste «invisibili» vissute tra il Medioevo e i nostri giorni, condannate a una sorta di «damnatio memoriae» che ha favorito compagni, mariti e padri celebrati artisti. Il libro si intitola L’altra metà dell’Arte (ed. Torri del Vento, 2023) ed è stato esplorato e raccontato al pubblico nel corso di una intervista all’autrice condotta dalla giornalista Milena Romeo.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con le associazioni L’Altra metà e La Sicilia delle donne, è una costola della XIII edizione di NaxosLegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro con la direzione artistica di Fulvia Toscano, mentre la sezione femminile è affidata a Marinella Fiume. Al pubblico di NaxosLegge Laura Anello ha raccontato la genesi di «Le Vie dei Tesori», nato nel 2006 con l’Università di Palermo e poi divenuto progetto autonomo e quindi Fondazione. Da allora ogni anno a fine estate si occupa di raccontare e aprire al pubblico - con un forte coinvolgimento della comunità - oltre 500 luoghi di interesse storico, culturale, naturalistico e artistico arricchendo le visite con il racconto guidato da accademici, scrittori ed esperti: un grande museo diffuso che mette in rete 20 tra capoluoghi e città d’arte, oltre 50 borghi e che nel 2019, anno d’oro pre-Covid, ha superato le 400mila presenze. L’edizione 2023 ha appena preso il via con la prima tranche di appuntamenti in dieci città: Mazara del Vallo, Messina, Enna, Corleone, Trapani, Bagheria, Marsala, Alcamo, Caltanissetta e Termini Imerese. A Laura Anello in dono una scultura di Stefania Pennacchio che riproduce un reperto archeologico scelto da NaxosLegge come simbolo del «fare», tema dell’edizione 2023.

Nel video parlano, nell'ordine, Laura Anello, Marinella Fiume e Rita Alù