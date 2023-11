Messina si prepara ad un grande Natale, concerto dei Pooh a piazza Duomo

Festa di Natale a Messina, con un grande concerto, in programma il 28 dicembre, quando a piazza Duomo si esibiranno i Pooh. Dopo il doppio concerto di Taormina a settembre - presentato da Gds Show, il brand degli eventi di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia insieme a Puntoeacapo e Shake it - una delle più famose band italiana torna nella città dello Stretto con i loro oltre 50 anni di carriera e più di 100 milioni di dischi venduti (record per un gruppo italiano).

Ma non ci sarà solo questo concerto. A piazza Cairoli sarà realizzato un vero e proprio mercatino del Natale che sarà aperto l’ 8 dicembre e chiuderà, quest’anno (l’anno passato fu smontato il 26 dicembre), l’8 gennaio.

Il via al programma del Comune domenica prossima con un concerto alla Basilica di Sant’Antonio e la sfilata della zampognari sul viale San Martino. Il giorno dell’Immacolata l’accensione degli alberi e delle luci sparse in città ma anche l’avvio di una serie di iniziative diverse. Si animerà piazza del Popolo con «Suoni e Colori» all’insegna delle tradizioni e dell’animazione, Nei villaggio è prevista la riscoperta delle tradizioni locali, a piazza Cairoli e nell’isola ci sarà la filodiffusione, mentre l’artigianato, le tradizioni popolari e la musica saranno protagonisti al Franco Scoglio in un inedito «Natale allo Stadio». Il 9 e il 10 dicembre un evento dedicato ai giovanissimi alla stazione ferroviaria con “Al binario chi arriverà quest’anno?”. Il 14 e il 15 dicembre la sfida fra le corali cittadine con finale al Duomo.