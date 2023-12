Ligabue, doppia tappa a Messina e foto al mare: «Sicilia, quanto sei bella!»

Capelli al vento e occhiali da sole con uno sfondo mozzafiato: il cielo blu e il mare cristallino siciliano. Quasi tredicimila like per la foto condivisa sui social da Ligabue, reduce dal grande successo dei due concerti al PalaRescifina di Messina. «Sicilia, quanto sei bella», è la frase che accompagna lo scatto in cui migliaia di fan hanno lasciato un commento.

Molti di loro hanno assistito alla doppia tappa messinese del rocker di Correggio, che ha dato il via alla nuova vita della struttura in cui si è tenuto lo show: l'ultimo concerto al PalaRescifina risaliva a dieci anni fa. Il rocker, con tutti i suoi più grandi successi, ha incantato il pubblico giunto da ogni angolo dell'Isola. Si è esibito davanti a diecimila spettatori in totale, che tra giovedì e ieri, venerdì 1 dicembre, hanno potuto godere nuovamente dell'impianto in cui da ora in poi si terranno numerosi eventi.

Ligabue, 63 anni e con alle spalle una carriera che abbraccia almeno tre generazioni, ha dato vita a due show da due ore ciascuno. Nessuna pausa durante i concerti, soltanto qualche ora di relax nella città dello Stretto, per una tappa in spiaggia e un'altra al bar per gustare la tipica granita.