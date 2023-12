«Io, me e Amalia», personale di Caratozzolo a Messina

Dopo il successo del libro «Pene d’amore, manuale illustrato di sopravvivenza agli ex» - Baldini + Castoldi con prefazione di Selvaggia Lucarelli - l’artista e illustratrice messinese Amalia Caratozzolo torna nella sua città, a Messina, con la mostra personale «Io, me e Amalia», a cura della nota pittrice Dania Mondello.

L’inaugurazione sarà sabato prossimo (9 dicembre) alle 20,30 al Teatro dei 3 mestieri – rinomato spazio situato al km 5600 della strada statale 114 km 5600. Appassionata di incisione e tecniche di stampa artigianali, AmaliaC, questo il nome d’arte della Caratozzolo, ha insegnato Incisione su linoleum all’Istituto Europeo di Design di Roma dal 2010 al 2017. Artista poliedrica, ha lavorato moltissimo per la carta stampata e per importanti quotidiani come La Stampa e il Corriere della Sera, realizzando illustrazioni in digitale. Nel 2021 ha illustrato il libro per bambini dal titolo «Mostro del Pisolino» della giornalista Lorena Dolci. Ha lavorato per Castelvecchi Editore, Edizioni Anicia, Elliot Edizioni, Guanda Editore, Human Foundation e ha eseguito anche diversi murales, mentre dal 2020 ha aggiunto la scrittura alle sue espressioni artistiche, prima con l’uscita del già citato «Pene d’amore» e poi con la collaborazione con Il Fatto Quotidiano: dal 2020 firma per loro una rubrica di satira illustrata per la newsletter di stampo femminista «A parole nostre», a cura di Silvia D’Onghia.

Alla personale «Io, me e Amalia» saranno esposte opere di vario genere: xilografie (incisioni su linoleum), stencil e acrilici su legno, che dimostrano come l’artista sia sempre pronta a cimentarsi in nuove tecniche e a lanciarsi in nuove sfide.

Nella foto Amalia Caratozzolo