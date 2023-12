Vulcano, una fiaccolata e un dibattito per invocare la fine delle guerre e la pace nel mondo

Una fiaccolata per invocare la pace nel mondo è stata organizzata a Vulcano dall'associazione Hierà presieduta da Gilberto Iacono. Si è snodata per le viuzze dell’isola e nonostante il vento gelido sono stati in tanti a partecipare.

«Anche da questo piccolo mondo eoliano – ha riferito il presidente Iacono – vogliamo far sentire la nostra voce e ci affidiamo agli uomini di buona volontà affinché possano raggiungere un'intesa per far cessare i due conflitti mondiali evitando così di aggiungere altri morti, anche di bambini».

Un appello è stato anche lanciato nel corso del dibattito organizzato dal Magazzino di Mutuo Soccorso, i cui soci - in testa il presidente Paolo Arena - stanno seguendo con grande apprensione la tragedia che si sta consumando a Gaza.

«Crediamo – ha spiegato - che l'opinione pubblica internazionale possa dare il suo contributo alla risoluzione di questo conflitto, e anche noi vogliamo fare la nostra parte. Per questo motivo abbiamo indetto questo dibattito in modo da provare a gettare luce su uno dei conflitti più complessi e delicati del nostro tempo».

Sono intervenuti Enzo Infantino, dell’associazione Per non dimenticare Sabra@Chatila, che ha raccontato la sua esperienza diretta a Gaza, e Cristina Roccella, assessore alle politiche sociali del Comune di Lipari, già a capo del programma di protezione sociale dell'Unicef in Siria che ha rappresentato il punto di vista dell'Onu sulla vicenda.

Foto e video Notiziarioeolie.it