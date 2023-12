Stromboli, la fiction che incendiò l'isola per ora non andrà in onda

«Sulla vicenda dell’incendio a Stromboli, essendoci un’inchiesta in corso, vorrei chiarire che non è prevista la messa in onda della fiction Protezione civile e che la Rai non è in alcun modo intervenuta nella fase esecutiva delle riprese, che si è svolta ad esclusivo carico della società produttrice». Lo ha detto l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, rispondendo in Commissione di vigilanza a una domanda sulla posizione della tv pubblica in merito all’incendio sull’isola di Stromboli scoppiato nel maggio 2022 nel corso delle riprese della fiction Protezione Civile.

«Non vi stato alcun coinvolgimento di personale o mezzi tecnici Rai, né Rai è intervenuta in alcuna delle fasi autorizzative - ha proseguito Sergio -. La Rai è stata vicina alla cittadinanza, vuole proseguire il percorso di conoscenza e valorizzazione dei luoghi ed è disponibile a valutare ogni forma di collaborazione con il sindaco e gli abitanti di Stromboli».