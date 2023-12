È morto lo storico dell’arte Eugenio Riccomini: fu docente universitario a Messina

È morto a Bologna all’età di 67 anni il professor Eugenio Riccomini, storico dell’arte che fu anche docente universitario a Messina. Era stato assessore alla Cultura e vicesindaco del capoluogo emiliano. Originario di Nuoro, tra il 1995 e il 2001 era stato direttore dei Musei civici d’arte antica di Bologna, curando alcune mostre come quella dedicata a Donato Creti al Metropolitan Museum di New York e al County Museum of Art di Los Angeles (1998-99).

«Un gigante che amava Bologna», lo ha ricordato il sindaco Matteo Lepore sui social nel dare notizia del decesso. «Ci ha educato - ha aggiunto - ad amare la bellezza della nostra città. Ha servito con onore il Comune e le istituzioni del nostro paese. Lo ricorderemo con affetto e grande riconoscenza. Ti immagino sul ponteggio di una cupola a rimirare i dettagli dell’affresco più bello».

«Con Eugenio Riccomini - hanno dichiarato invece il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - scompare una figura importante per la cultura nella nostra regione». Fu anche docente universitario, dal 1989 a Messina e dal 1993 a Milano. Particolarmente attento al Sei e Settecento, ha operato soprattutto a Parma e Bologna.