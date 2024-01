Marco Mengoni, co-conduttore nella prossima edizione del Festival di Sanremo, annuncia il suo tour estivo negli stadi per il 2025. Il cantautore farà tappa in Sicilia per un unico concerto: il 24 luglio allo stadio San Filippo di Messina. Il live nell’isola sarà il gran finale della tournée che prenderà il via da Napoli il 26 giugno e celebrerà oltre 15 anni di successi nazionali e internazionali.