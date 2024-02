Sanremo 2024, gli eoliani pronti a fare il tifo per il milanese di Filicudi Dargen D'Amico

Dopo aver fatto ballare tutti con «Dove si balla» Jacopo D’Amico, classe 1980, in arte Dargen, torna a Sanremo con «Onda alta», una canzone dance che racconta di un barcone pieno di migranti che naviga nel Mar Mediterraneo in tempesta. «Siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando sta arrivando l’onda alta. Non ci resta che pregare finché passa…».

L’eolian-milanese Dargen D'Amico è nato nel capoluogo lombardo, ma le sue radici sono a Filicudi. La mamma Maria Luisa D’Amico è nata proprio nell’arcipelago e Jacopo è nipote del compianto Stefano Ferlazzo, memoria storica di Filicudi.

«Sin da piccolo frequentava l’isola ed era ospite nella casa dello zio a Canale. Rimaneva anche tre-quattro mesi nel periodo estivo», ricorda Graziella Bonica, già presidente della circoscrizione e professoressa.

A Filicudi, ma in generale in tutte le isole eoliane, come nel 2022, quando si classificò al nono posto, con quel pezzo che poi ebbe un successone, anche stavolta son tutti pronti a tifare per lui.

Dargen ama Filicudi. Quando può scappa volentieri per rilassarsi, per tuffarsi nel limpido mare delle Punte e per fare anche qualche bella pescata a totani con gli amici isolani.