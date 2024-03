L'annuncio di Presti: «Lascio Tusa, le opere d'arte dell'Atelier sul mare andranno altrove»

«Se a un padre uccidi il figlio, resta attonito e incapace di muoversi, di pensare, di guardare avanti». Non solo ti rinchiudi in te stesso, ma decidi di andare via: e Antonio Presti ha deciso, l’Atelier sul mare non riaprirà, almeno non per il momento; e probabilmente le camere d’arte firmate dai protagonisti del Novecento migreranno in un altro luogo, lontano (ma non lontanissimo) da Tusa.

Il giorno dopo l’annuncio dell’accordo tra la Regione Siciliana e la Fondazione, Antonio Presti parla di visioni, di futuro, di amore e rispetto, ma non nasconde il grande dolore che il territorio gli ha imposto quando il suo Atelier sul mare è stato coinvolto in una bagarre burocratica di mancate certificazioni e ha chiuso le porte. «È stata una grande ferita emozionale, non mi hanno compreso né le istituzioni né il territorio: l’Atelier è stato il figlio messo al mondo quarant’anni fa, essermi trovato coinvolto in un dibattito rigido, amministrativo, ha sotterrato tra le pietre della spiaggia l’abbraccio del mio cuore. La mia idea di donare l’albergo al Comune di Tusa è finita e tramontata, c’è ancora il morto in casa, il sindaco di Tusa non si è mai fatto vedere, non ha cercato una mediazione. E io dovrei riaprire? Non me la sento. Preferisco smontare le opere d’arte e andare via». Un museo di arte contemporanea, ogni stanza è un respiro d’artista, cancellarlo non avrebbe senso: Antonio Presti ha più volte sottolineato che andava trattato come un museo e non come una struttura recettiva. «Io non sono il bancomat del territorio, gli interessi non possono frangersi su uno o più documenti. Lo ricostruiremo in un altro luogo».