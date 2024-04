Tre date al Teatro Antico di Taormina per il tour di Biagio Antonacci

Dopo solo pochi giorni dall’annuncio delle prime due date (1 e 2 agosto), a grande richiesta si aggiunge una terza data al Teatro Antico di Taormina il 3 agosto per il «Live 2024 - Funziona solo se stiamo insieme», di Biagio Antonacci.

I biglietti della nuova data sono in vendita a partire da ieri venerdì 19 aprile, sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali: Ciaotickets, Boxofficesicilia e Ticketone.

Lo spettacolo rientra nella programmazione promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte ed è co-organizzato insieme a Puntoeacapo srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita.

Il cantautore milanese e la sua band di polistrumentisti saranno protagonisti a partire dal 5 giugno di un tour davvero non convenzionale sia per la scelta delle location (alcuni dei luoghi più importanti per la cultura e la storia del nostro paese) che per la programmazione delle date (date consecutive nella stessa location, piccole residency per aver più tempo per valorizzare il territorio che li ospiterà ed incontrare il pubblico).