Grande attesa per i Pinguini tattici Nucleari a Messina, doppia data a Messina 28 e 29 maggio

Conto alla rovescia per l’atteso ritorno dei Pinguini Tattici Nuclerai in concerto al PalaRescifina di Messina martedì 28 e mercoledì 29 maggio. Due date che hanno registrato il sold out, come tutti i 33 concerti del tour Non perdiamoci mica di vista Fake News Indoor Tour: che da aprile sta portando la band sui palchi dei più importanti palasport italiani.

I due spettacoli a Messina sono realizzati da Puntoeacapo, Shake it (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Il Botteghino, GG Entertainment, Magellano Concerti e in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini di Massimo Finocchiaro.

Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.