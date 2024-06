Solstizio d’estate a Motta d’Affermo, alla Piramide torna il Rito della Luce di Presti

In occasione del solstizio d’estate, la Piramide 38° Parallelo di Fiumara d’Arte aprirà straordinariamente le sue porte nei weekend del 22-23 e 29-30 giugno, dalle 16 alle 18.30.

Situata in cima a una collina nel comune di Motta d’Affermo, questa maestosa scultura alta 30 metri, realizzata da Mauro Staccioli, offre uno spettacolo unico quando i raggi del sole al tramonto la attraversano, simboleggiando pace e bellezza lungo il 38° parallelo.

La Piramide fa parte di Fiumara d’Arte, il più grande museo di Land Art in Europa, ideato da Antonio Presti lungo l’antico letto del fiume Tusa. Questo straordinario progetto include nove opere di artisti di fama internazionale, trasformando l’area in un centro di arte contemporanea che attira visitatori e appassionati da tutto il mondo. La visione di Presti ha dedicato la sua vita a trasformare il paesaggio e le comunità attraverso l’arte, creando bellezza in luoghi anonimi e dimenticati e invitando le persone a riscoprire il valore dell’arte come strumento di speranza e trasformazione.