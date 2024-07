Eolie Music Fest, domani l’esibizione di Elisa e Diodato a Panarea

Gli appuntamenti con la nuova edizione di Eolie Music fest sono scanditi con gli eventi musicali, degli artisti tra i quali Elisa e Diodato che si esibiranno a bordo dell’iconico veliero Sigismondo, rendendo il loro live unico. La manifestazione voluta da Samuel Romano, cofondatore e cantante dei Subsonica e direttore artistico prosegue dopo l’apertura nel porto turistico di Capo D’Orlando e le esibizioni a Lipari e Salina.

Un vero e proprio palco itinerante immerso nel blu del mar Tirreno meridionale. I grandi nomi della scena musicale italiana che costellano il palinsesto proporranno set pensati in esclusiva per il festival, esibizioni rese uniche dallo scenario, per un’esperienza di ascolto davvero indimenticabile. Elisa e Diodato si esibiranno domenica a Panarea, circondati dalla bellezza dell’isola e il party serale A|X Armani Exchange Night (presso l’hotel Lisca Bianca), dove alla consolle si alterneranno Dj Pisti, Samuel e Matisa.