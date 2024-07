L'Inferno di Dante torna alle Gole dell'Alcantara

«La longevità di Inferno - dice all’Ansa Giovanni Anfuso - si deve al fatto che è uno spettacolo diverso da qualunque altro: il palcoscenico è uno scenario naturalistico unico al mondo in cui attori d’altissimo livello recitano nella lingua-miracolo di Dante Alighieri, che appartiene trasversalmente non solo alla Cultura e all’Identità italiana, ma è patrimonio dell’intera Umanità». «E nel progettare lo spettacolo - ha aggiunto pensai che occorresse dominare, rispettandola, quella scena naturale. Perché comunque ci avrebbe dominato. Così ho usato tutto: massi di basalto, vegetazione, battigia, persino l’acqua gelida del fiume, dove passeggia Francesca da Rimini».

Pur essendo ben lontani da Trappola per topi di Agatha Christie, che con i suoi settantadue anni di repliche nel St Martin’s Theatre di Londra rappresenta lo spettacolo più longevo al mondo, questo Inferno prodotto da Buongiorno Sicilia e diretto da Giovanni Anfuso rappresenta comunque per la Sicilia un fenomeno, tanto che l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata volle invitare il regista a parlare dello spettacolo durante la conferenza stampa dell’ultima Borsa internazionale del turismo di Milano.

Debutta oggi, 25 luglio, alle Gole dell’Alcantara, dopo l’anteprima per la stampa del 24, l’Inferno di Dante, che dal 2018 è il lavoro teatrale più visto in Sicilia negli ultimi anni: oltre centomila spettatori dal 2018. Repliche sono previste ogni settimana dal giovedì alla domenica fino a settembre a eccezione della giornata di Ferragosto.

Così, nei giorni in cui l’Etna è in eruzione, nelle Gole dell’Alcantara, tra i territori di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia, si riversano migliaia di spettatori, tra i quali tanti turisti stranieri attirati anche dalle cartoline distribuite nelle città turistiche isolane insieme ad un Qr code che consente di vedere filmati e leggere note anche in francese, tedesco, spagnolo e russo.