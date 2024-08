Torna a Lipari Vulkanik, il festival della musica elettronica

Torna il Vulkanik Festival con il suo eclettico spettacolo musicale sull'incantevole isola di Lipari, dal 16 al 18 agosto. Questo evento unico nel suo genere è una celebrazione della musica elettronica, con una line-up di artisti eccezionali e un'atmosfera vibrante che cattura lo spirito delle Isole Eolie.

Confermando la sua reputazione di essere uno dei festival più attesi dell'estate, il Vulkanik è fiero di presentare una line-up stellare che include talenti internazionali e locali. Tra gli ospiti confermati figurano Fonti, Sante Sansone, Twenty six, Draxx, Kiki feel e Cvmpanile, che promettono di incendiare il palco con le loro straordinarie performance.

Lo staff del Vulkanik è composto da un gruppo di professionisti eoliani altamente dedicati: Giuseppe Fonti, Arianna Giuffrè, Francesco Corrieri e Corrado Greco. Questi giovani ragazzi eoliani condividono un unico obiettivo: valorizzare le bellezze naturali delle Eolie e diffondere la passione per la musica elettronica in un'esperienza coinvolgente e indimenticabile.

L’evento dalla durata di tre giorni promette puro divertimento, con una miscela irresistibile di musica, arte e cultura. È un'opportunità imperdibile per immergersi nell'energia contagiosa della scena musicale elettronica e creare ricordi duraturi con amici e persone affini.