In luoghi particolari di Lipari si trovano delle mattonelle in cui sono stampati i codici QR che, inquadrati direttamente da uno smartphone, permetteranno di ricevere le informazioni e gli approfondimenti relativi al luogo attraverso i racconti dei confinati che saranno anche “raccontati” e di cui sarà presentata la biografia. L’applicazione permetterà di trovare i luoghi e di organizzare i percorsi anche attraverso mappe specifiche e si verrà a conoscere dove ci si trova relativamente al luogo specifico facendo ricorso alla propria posizione in Google Map.

Permette un percorso a tappe che porta a visitare gli ambienti e le esperienze di chi, inviato lontano dalla propria terra dal regime fascista, ha vissuto in alcuni casi anche per anni a Lipari tra sofferenze, controlli e negazione della libertà ma costruendo anche con i propri colleghi momenti di solidarietà, di scambio di idee e di rafforzamento degli ideali comuni.

A Lipari «I percorsi del confino» in un'App. L’applicazione permette di essere informati relativamente ai luoghi di Lipari che hanno avuto grande significato nei racconti dei confinati inviati nell’Isola per punizione e pena dal governo fascista.

Cliccando sulle tre linee orizzontali si potrà entrare su alcuni menu quali la variazione della lingua della applicazione, entrare negli elenchi o tornare nella pagina principale. Le icone in prima pagina permetteranno diverse forme di navigazione.

L’applicazione è stata realizzata all'interno del progetto Next Generation Eu Pnrr transazione digitale organismi culturali e craetivi, che fa riferimento ad un analogo volume di Nino Paino e Giuseppe La Greca pubblicato nel 2023 dal Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani. «E presenta -spiega Nino Saltalmacchia, presidente del Centro Studi Eoliano - un percorso fisico da ricostruire e ricordare. Inquadrando i diversi codici QR che si trovano sulle mattonelle presenti in specifici luoghi che hanno caratterizzato la presenza dei Confinati a Lipari è possibile ricostruire una pagina fondamentale della storia italiana. Un percorso d’esperienza umana, dal forte impatto emotivo, spazio mentale prima che fisico; il percorso faciliterà la conoscenza dei luoghi dell’esilio in grado di far rivivere le case, le strade, i luoghi che hanno visto la presenza di centinaia di antifascisti si ricostruisce il periodo di confino e tutte le case affittate ai confinati che verranno ricordati facendo riferimento a quanto hanno detto o scritto o a quanto di loro è stato scritto e detto».

Nella foto Curzio Malaparte a Lipari