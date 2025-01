Mattarella a Messina: «Dalla gestione del Covid all’Erasmus, i grandi risultati dell'Ue»

«L’amministrazione europea e l’esercizio sempre più integrato e sempre più esteso di compiti amministrativi da parte delle istituzioni europee e nazionali, hanno prodotto risultati di grande rilievo di cui, talvolta, non sembra esservi consapevolezza». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla Lectio magistralis sull’Europa organizzata dall’Università di Messina. «Durante la pandemia da Covid 19 - ha ricordato il Capo dello Stato - la Commissione, agendo per conto di tutti gli Stati membri, ha negoziato la fornitura di grandi quantità di vaccini e li ha ottenuti in tempi estremamente rapidi. Tutti - ha poi aggiunto - conoscono il progetto Erasmus, finanziato dalla Commissione, che consente a un sempre più nutrito numero di studenti europei di frequentare l’università anche in un altro Stato membro». Non da meno, ha sottolineato «oggi siamo molto più sicuri della nostra alimentazione perché l’Unione europea impone standard rigorosi di sicurezza alimentare e si preoccupa di assicurare controlli diffusi ed efficaci» e «ci sentiamo sicuri anche per quanto riguarda i farmaci e la loro sperimentazione, in virtù del coordinamento tra le agenzie del farmaco dei diversi Stati dell’Unione».

«La proprietà intellettuale - ha elencato ancora Mattarella - è protetta a livello europeo e questo ne rafforza la tutela.» «I nostri voli sono sicuri, per via delle regole imposte dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Grazie ad accordi conclusi in ambito europeo possiamo viaggiare senza passaporto e senza sostenere costi aggiuntivi per telefonare».

Anche «la criminalità viene contrastata con maggiore efficacia, aumentando la nostra sicurezza, in conseguenza delle diverse forme di cooperazione rafforzata che siamo riusciti a realizzare tra le forze di polizia dei Paesi membri. Questo, naturalmente - ha avvertito il presidente - non significa ignorare i limiti delle regole europee. Bisogna esserne consapevoli e impegnarsi nel rimuoverle e superarle, agendo con sempre maggiore efficacia per migliorare il funzionamento delle istituzioni dell’Unione».