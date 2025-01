Nelle isole Eolie le riprese del film L’Odissea di Christopher Nolan: nel cast Matt Damon e Charlize Theron

Il prossimo film di Christopher Nolan, L’Odissea, sarà girato anche alle Eolie. È una mitica epopea d’azione girata in tutto con la nuovissima tecnologia cinematografica Ima. Il film porta per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026. Nel cast: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o. Si vociferava su un rapporto di padre e figlio tra Damon e Holland, quindi potrebbero interpretare Ulisse e di Telemaco.

L'Odissea e le Eolie

Nell’Odissea di Omero (libro X, vv 1-25) , si racconta che le Isole Eolie ospitarono Ulisse reduce dalla guerra di Troia. Si narra che Eolo lo ospitò e gli donò un otre di pelle dentro la quale erano rinchiusi i venti contrari alla navigazione. La leggenda vuole che, durante il viaggio, Ulisse fece soffiare solo il dolce Zefiro ma mentre egli dormiva, i suoi compagni, credendo che l’otre fosse piena di tesori, l’aprirono liberandone i venti che scatenarono una terribile tempesta dalla quale si salvò solo la nave di Ulisse. «E giungemmo all’isola Eolia. Qui dimorava Eolo, caro agli dei, figlio di Ippota. L’ isola errava nuotando. Un muro la cinge bronzeo; e liscia s’innalza una rupe. Dodici figli con lui nel palazzo vivevano. La casa odorosa riecheggia al suono dei flauti finché il giorno dilegua; Poi quando licenza gli chiesi di andarmene non rifiutò, ma prese a cuore il mio viaggio; spogliò delle cuoia un bove novenneun otre ne fece, e dentro vi chiuse dei venti ululanti le vie: custode l’aveva dei venti fatto il cronide, e poteva quieti tenerli o incitarli a sua voglia. Nella concava nave con lucida fune, argentea, l’otre legò, di guisa che fuori neppure un alito uscisse; ma solo il soffio di Zefiro per me liberò che la nave benigno spingesse per noi».