Pubblicato il bando per assumere 30 autisti per sei mesi a Messina

L'azienda di trasporto pubblico si prepara a rimpolpare l'organico, con l'avvio delle selezioni per l'assunzione di trenta nuovi autisti a tempo determinato per sei mesi.

Dopo gli annunci dei mesi scorsi, ieri é stato pubblicato l'agognato bando che si concluderà con l'entrata in servizio dei nuovi conducenti che verranno reclutati dal Centro per l'impiego di Messina. I candidati che dispongono dei requisiti previsti dal bando, devono presentarsi il 3 aprile nel seguente orario 9-12.30, 16-17.30, presso gli uffici di via Dogali n 1/ D (terzopiano)in cui ha sede il centro per l'impiego, esibendo la necessaria documentazione che sarà valutata con l'attribuzione di punteggio.

Successivamente si provvederà alla stipula della graduatoria che verrà trasmessa ad Atm.

