Messina, contratti definitivi per 75 dipendenti in servizio al Comune

Stabilizzati al Comune gli ultimi 75 dipendenti a tempo determinato. La giunta municipale con il Peg 2019 (piano esecutivo di gestione) ha deliberato l'ultimo atto necessario a completare l'iter. Ieri a Palazzo Zanca la tanto attesa firma che ha messo la parola fine al precariato al Comune.

«La Fp Cgil che in questi difficile mesi è sempre stata a fianco dei dipendenti, evidenzia come spesso, riuscendo a lavorare in sinergia, sindacato, lavoratori, istituzioni, si possono raggiungere grandi risultati». Questo il commento del segretario della Fp Cgil Fucile e delle Rsu Previti, Miragliotta, Lo Prete, Chillè, De Domenico, Accolla, Gervasi e Cantio, alla notizia della stabilizzazione.

«Il Dipartimento delle Risorse Umane - affermano i rappresentanti sindacali - si è già organizzato per predisporre e fare firmare tutti i contratti ai lavoratori interessati a 18 e 24 ore settimanali. Nelle settimane successive la Giunta Municipale adotterà la delibera relativa alla nuova ricontrattualizzazione a 32 ore per i nuovi stabilizzati in modo che dal primo maggio possa partire il nuovo orario di lavoro. Finalmente si riconosce giusta dignità al lavoro svolto negli anni da tanti dipendenti».

