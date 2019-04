Camera di commercio di Messina, arrivano i voucher per l'innovazione digitale

La Camera di commercio di Messina continua a promuovere l'innovazione come arma per uscire dalla crisi, mettendo a disposizione diecimila euro per ogni impresa che passerà al digitale. Un'opportunità prevista dal nuovo bando nazionale «Voucher digitali impresa 4.0», lanciato dalle camere di commercio e presentato anche agli imprenditori messinesi.

Un fondo complessivo di 75 mila euro sarà spartito tra le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni e quindi più a rischio di sopravvivenza, che accetteranno la nuova sfida in digitale, ormai ritenuta la quarta rivoluzione industriale. Rispetto alla formula del passato, da quest'anno sono previste alcune novità con l'aumento delle voci di spesa che potranno essere investite non soltanto nei servizi di formazione e consulenza agli imprenditori, come finora è avvenuto, ma anche per l'acquisto di nuove tecnologie, macchinari e software 4.0 da inserire nella propria azienda e fino al cinquanta per cento massimo di spesa ammissibile.

«Siamo nell'era del digitale- ha affermato il presidente della Camera di commercio messinese, Ivo Blandina - grazie alle nuove possibilità di sviluppo che offre alle imprese, costituisce la chiave di volta per evolversi, diventando sempre più competitivi ed in grado di emergere nei mercati nazionali ed esteri».

