Autostrade, inaugurato lo svincolo di Giostra a Messina: "Giornata storica"

«Credo che oggi sia una giornata storica per Messina, per la Sicilia, per le infrastrutture siciliane: un impegno che il presidente Musumeci aveva assunto con il vostro territorio». A dirlo stamani l’assessore regionale ai trasporti e alle Infrastrutture Marco Falcone inaugurando a Messina lo svincolo Giostra dell’autostrada A20 Messina-Palermo.

L’opera, realizzata dall’impresa Toto costruzioni per conto del Cas, era attesa da anni e consentirà al traffico proveniente da Palermo di trovare un facile sbocco verso l’università, gli ospedali e la zona residenziale di Ganzirri. «Il completamento dello svincolo e il collegamento con l'Annunziata - prosegue Falcone - lo faremo appena termineranno i lavori del viadotto Ritiro, abbiamo preso un lavoro che era fermo e l’abbiamo "rianimato". Devo ringraziare i vertici del Cas per questo risultato che segna la svolta. Continueremo nei prossimi giorni con altre iniziative: il 3 maggio pubblicheremo la gara per rimuovere la frana di Letojanni, quella vergogna che è sull'A18 da anni». (ANSA).

