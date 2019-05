Aiuti ai bisognosi, il Comune di Messina finanzia 73 borse lavoro

Settantatré borse lavoro per la tutela e la conservazione dell'ambiente. L'assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore ha programmato un progetto finalizzato alla promozione e valorizzazione della dignità della persona in difficoltà, favorendone l'integrazione sociale.

Dieci borse sono riservate a donne vittime di violenza come fortemente voluto dall'esito del Tavolo tecnico in Prefettura per l'inclusione socio - lavorativa di questa categoria. La durata delle Borse sarà di tre mesi per un importo di 415 euro mensili.

Da lunedì 6 gli interessati potranno presentare la domanda, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente avviso, e cioè entro le ore 12 di mercoledì 15 maggio 2019, corredata dalla documentazione prevista, esclusivamente on line, accedendo al sito istituzionale del Comune al link //srvwebced.comune.messina.it/borse-lavoro/borse-lavoro/domanda.php.

