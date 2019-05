Università di Messina, l'Ateneo approva il bilancio: trend in crescita

Cinque milioni di euro di utile, proventi per 213 milioni e costi operativi pari a 201,7 milioni: sono tra i numeri più importanti del bilancio unico di esercizio 2018 dell'Università. L'atto è stato approvato, l'Ateneo di Messina è tra le prime cinque Università italiane ad aver dato il via libera al documento.

Il bilancio consuntivo attesta un trend di crescita, con un Conto Economico che espone un utile di circa 5 milioni euro. Piena soddisfazione è stata espressa dal Rettore Salvatore Cuzzocrea e dal direttore generale Francesco Bonanno.

Cuzzocrea ha commentato i risultati raggiunti sottolineando il lavoro svolto in sinergia con Daniela Rupo che ha ricoperto l'incarico di direttore generale per tutto l'esercizio 2018 ma che già negli anni precedenti aveva svolto un ruolo attivo nel coordinamento della comunicazione economico-finanziaria. “Rispettare la scadenza del 30 aprile per l'approvazione del documento consuntivo di bilancio- ha detto il rettore - è motivo di orgoglio per il nostro Ateneo e va attestato il merito dell'efficienza amministrativa al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie, diretto da Piero Donato. Quello che mi preme evidenziare, oggi, è che le condizioni di stabilità finanziaria consentono di proseguire l'azione di governance diretta al rilancio dell'Ateneo attraverso l'attuazione dei progetti strategici fortemente ispirati alla volontà di sostenere ulteriori miglioramenti qualitativi negli ambiti della ricerca, dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti”.

