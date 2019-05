Santa Domenica Vittoria, intervento nel centro abitato

Dalle grandi aree urbane ai centri più piccoli dell'Isola, prosegue senza sosta l'attività di messa in sicurezza del territorio avviata dal governo Musumeci.

A Santa Domenica Vittoria, Comune del Messinese, da ben venticinque anni un fenomeno franoso - verificatosi nel 1994 e riattivatosi due anni dopo - costituisce una perenne minaccia per la zona sud-est del centro abitato e, in particolare, per una trentina di alloggi di edilizia popolare realizzati negli anni '80 e che si trovano a valle della via Sant'Antonio di vico Quasimodo.

L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, coordinato dal presidente della Regione Siciliana, ha pubblicato la gara per affidare indagini e progettazione delle opere di consolidamento che serviranno a eliminare finalmente ogni pericolo per cittadini e abitazioni.

Il bando emanato dalla Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, prevede un importo di circa 110 mila euro mentre per l'intervento è già stato stanziato oltre un milione di euro.

Lungo la via Sant'Antonio dovranno essere realizzati un muraglione, una palizzata e nuove gabbionate. Necessaria, inoltre, una regimazione delle acque piovane che dovranno essere convogliate in un canale di raccolta e dirottate nel torrente Favoscuro.

© Riproduzione riservata