Traffico, nuovi parcheggi anche a Catania e Messina

Traffico, un problema da debellare, almeno in parte. Per dare una mano di aiuto agli automobilisti la Regione Siciliana ha stanziato oltre 100 milioni di euro per nuovi parcheggi nell'isola, tra cui quattro a Palermo e tre a Catania.

Circa 23 milioni di euro sono stati stanziati per i parcheggi di Catania: Sanzio, Narciso e Aci Castello, posti ai vari ingressi della città e collegati alle linee della Metropolitana e dei bus Amt. Slitta invece a settembre il piano parcheggi a Messina, per cui sono in ballo 17 milioni di euro.

