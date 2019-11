Giammoro, in sciopero 150 metalmeccanici dell'acciaieria Duferdofin

In sciopero i metalmeccanici dell'acciaieria di Giammoro a Pace del Mela. Centocinquanta operai, oggi si astengono dal lavoro tutto il giorno, per protestare contro l'ennesima riduzione dell'orario di lavoro, operata nello stabilimento messinese dalla Duferdofin Nucor, la società bresciana con partecipazione americana che gestisce l'acciaieria di Giammoro e altri tte stabilimenti in Lombardia, Piemonte e Toscana.

La notizia di un'ulteriore riduzione del monte ore, dovuta alla crisi del settore, ha scatenato la reazione dell'assemblea dei lavoratori che ha respinto il provvedimento e chiesto il ritiro attraverso i sindacati. Nessuna retromarcia della Duferdofin che ha ribadito la sua intenzione di diminuire. Lo sciopero è scattato alle cinque e andrà avanti per tutta la giornata.

"Da dieci anni l'acciaieria di Giammoro- sottolinea Daniele David, segretario provinciale di Fiom Cgil - utilizza gli ammortizzatori sociali come cassa integrazione e contratti di solidarietà. Lo stabilimento messinese é l'unico che viene tenuto in cassa integrazione dei quattro gestiti dalla Duferdofin. Quindi la crisi di cui si parla, a quanto pare investe solo la Sicilia".

In base al report annuale, inoltre risulta come nel 2018, la società di Brescia avrebbe addirittura aumentato la produzione di acciaio consentendo una crescita del 21 per cento, aumentando anche gli utili, passati da 1,1milioni di euro a 2,1 a marzo di quest'anno. Se da una parte si riduce l'orario lavorativo, dall'altra invece si annuncia un investimento di 150 milioni per realizzare un nuovo laminatoio integrato presso l'acciaieria di San Zeno Naviglio a Brescia.

"Hanno aumentato utili e fatturato - osserva il segretario di Fiom - investono 150 milioni nel bresciano, mentre Messina rimane in cassa integrazione. Basta ammortizzatori sociali, occorrono più investimenti per rilanciare l'occupazione". A Giammoro domani, si sarebbe dovuto avviare un nuovo ciclo di laminazione.

© Riproduzione riservata