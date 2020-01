San Fratello, oltre 4 milioni per la messa in sicurezza delle strade

Al via i lavori di messa in sicurezza delle strade di San Fratello. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, guidato dal governatore Nello Musumeci, ha stanziato 4,1 milioni di euro e attivato le procedure per il paese dei Nebrodi nel Messinese, che presentano ancora le "ferite" del violento terremoto del 1922 e della devastante frana del 14 febbraio 2010.

Gli interventi saranno eseguiti nel rione Porta Sottana, in parte del quartiere San Nicolò e nelle vie Normanni, Libertà, 9 Settembre, Lavanche, Buviano. La gara per affidare l’incarico è già stata pubblicata dalla Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce.

Lo stop alla presentazione delle domande è previsto per il tredici febbraio. Sarà necessario ripristinare, e integrare, opere realizzate oltre vent'anni fa per assicurare stabilità a un intero versante che presenta inequivocabili segnali di cedimento.

Gli interventi interesseranno i tiranti in acciaio rotti o corrosi che hanno perso quasi del tutto la loro efficacia. Ciò ha determinato, oltre alle lesioni, gli spostamenti più o meno significativi delle paratie e dei manufatti sovrastanti. Verranno realizzati un sistema completo di drenaggi con pali secanti e una nuova paratia per ridurre al minimo nuovi rischi, sia per la viabilità che per le abitazioni.

