Fondi per i piccoli borghi siciliani, Gentile: "Necessario mettere freno alla crisi"

"La notizia che saranno messe a disposizione delle risorse per i piccoli comuni della nostra Regione è di fondamentale importanza per porre un freno ad una crisi che, in particolar modo, i piccoli borghi stanno attraversando. Riteniamo sia corretto dare attenzione a tali questioni e quindi porre in essere iniziative volte allo sviluppo ed alla crescita di questi centri". Lo dichiara in una nota Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio Comunale di Pettineo, in relazione al bando regionale che dovrebbe favorire la crescita di alcuni piccoli borghi siciliani.

