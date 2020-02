Messina, da domani sera sciopero del personale Blu Jet

Le segreterie regionali dei sindacati Filt e Uilt hanno proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, dalle 21 di lunedì 24 febbraio alle 21 di martedì 25.

Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni. Blu Jet è la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa del trasporto marittimo di passeggeri sullo Stretto di Messina con unità navali veloci per la tratta Messina Porto Storico-Villa San Giovanni. ITALPRESS

