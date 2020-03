10eLotto, in provincia di Messina la vincita più alta dell'ultimo concorso

In piena emergenza Coronavirus e malgrado le restrizioni c'è chi continua a giocare e vincere al 10eLotto. È accaduto in provincia di Messina, ad Antillo, dove nel concorso di sabato 28 marzo è stata registrata, come riporta l'agenzia Agimeg, la più alta vincita della giornata.

Si tratta di 5 mila euro vinti grazie a un 'cinque' doppio numero Oro in modalità frequente, premio seguito dai 3.500 euro vinti a Ravenna. Terzo posto per i 3.150 euro vinti a Roma.

Dopo le misure introdotte dal Governo per il contenimento dell'epidemia Covid-19, non è consentito giocare al Lotto in modalità tradizionale, né sulla rete fisica né online. Si può invece ancora praticare sia in tabaccheria (anche se non in tutte le regioni e province italiane), sia online il 10eLotto, ma solamente nella modalità istantanea e ogni 5 minuti, purché con i monitor di gioco spenti.

