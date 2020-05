Messina, nominato il comitato di gestione dell'Autorità dello Stretto

«Il Presidente Mario Mega ha completato ieri con un importantissimo tassello la nuova governance dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Con il Decreto n. 73 infatti è stato nominato il Comitato di Gestione dell’AdSP, organo che in base alle normativa affiancherà il Presidente nei prossimi quattro anni con competenze strategiche in materia di pianificazione, bilancio e amministrazione dei Porti dello Stretto». Lo rende noto, con un comunicato stampa, la stessa Autorità. Componenti del Comitato saranno Alberto Porcelli, designato dalla Presidente della Regione Calabria, Mario Caldarera e Domenico Donato Battaglia, indicati rispettivamente dai Sindaci delle Città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria, ed il direttore marittimo della Sicilia Orientale Giancarlo Russo.

«Ad essi - continua la nota - si aggiungeranno, in ordine a temi specifici che verranno trattati in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, i Comandanti dei porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria.Il Comitato di Gestione - si legge nel comunicato - inizierà immediatamente ad operare, nel pieno dei propri poteri così come stabilito dall’art. 9 della Legge n.84/1994, perchè numerosi sono i progetti e gli atti di programmazione che il Presidente Mega intende avviare per dare piena attuazione all’AdSP dello Stretto. L’unico componente non ancora nominato, quello di designazione del Presidente della Regione Siciliana, potrà comunque in qualsiasi momento essere aggregato».

