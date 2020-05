Fase 2, l'Asm Taormina riaprirà la funivia di Mazzarò

Presto riaprirà la funivia di Mazzarò. Lo ha fatto sapere il commissario dell'Asm, Antonio Fiumefreddo, annunciando che "presto riaprirà uno dei simboli della nostra Taormina, pronta ad accogliere chi vorrà trascorrere giorni sereni e sicuri nella città del Centauro".

"I dati epidemiologici in Sicilia ci confortano e i nostri cittadini hanno voglia e bisogno di fare ripartire il lavoro. L'Azienda servizi municipalizzata di Taormina quindi si prepara alla ripartenza in grande sicurezza della funivia di Mazzarò, sistema di trasporto tra i più moderni e panoramici italiani e anche di altri settori come quello dei parcheggi".

"Tengo a sottolineare che questo momento organizzativo - aggiunge Fiumefreddo - viene effettuato anche grazie ai grandi sacrifici dei dipendenti che hanno collaborato, in tutti i sensi, con l'azienda in questo periodo di estrema difficoltà di una Taormina che vuole ripartire proprio dal suo cuore pulsante. Ad essi rinnovo la mia gratitudine".

