Patti, la Regione finanzia i lavori di messa in sicurezza per due aree urbane

La Regione Siciliana finanzia i lavori di messa in sicurezza in due aree urbane di Patti. L'obiettivo è mitigare il rischio e garantirne così la piena e sicura fruibilità. Le zone interessate sono quelle di piazza Antonio Gramsci – parte nord est dell’abitato - e Cuturi, nella frazione Case Nuove Russo.

Nell’area di piazza Gramsci – classificata con un livello di pericolosità P3 e di rischio molto elevato, R4 - si sono riscontrati cedimenti del manto stradale, delle pavimentazioni e dei muri di recinzione,oltre a lesioni sui solai di alcuni edifici e a scivolamenti del terreno. Si tratta di fenomeni gravitativi che hanno messo a repentaglio l’incolumità pubblica. Obiettivo è la stabilizzazione del versante mediante una trincea drenante che intercetti i livelli idrici superficiali e contrasti l’alterazione ed il degrado degli strati argillosi.

Non meno critica la situazione in località Cuturi, nella contrada Case Nuove Russo, da sempre soggetta a instabilità e attraversata dall’importante arteria viaria, accesso principale ma anche via di fuga. Un sito ad alta pericolosità geomorfologica, aggravata dalla continua evoluzione del fenomeno franoso e dall’assenza di una corretta regimentazione delle acque. Previsti, in questo caso, un sistema di paratie di pali e il rifacimento del manto stradale, ma anche una rete idrica con caditoie lungo il percorso stradale.

