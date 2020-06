Dissesto idrogeologico, interventi Naso e San Marco D'Alunzio 

La Struttura per il dissesto idrogeologico interviene anche nel Messinese, a Naso e a San Marco D’Alunzio. A Naso sarà la Coge srl di Montagnareale a occuparsi del consolidamento di contrada Maina, lì dove nel febbraio del 2012 si aprì una voragine davanti a una serie di case. Da allora un tratto della strada comunale Livari, in prossimità dell’innesto con la statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando, è inutilizzabile sia per il transito veicolare che per quello pedonale. Rischi e disagi che adesso saranno definitivamente rimossi.

Per ridare stabilità ai quartieri Catorelli e Santissima Annunziata, a San Marco D’Alunzio, giungerà l’intervento della Tecnosystem di Potenza, che dopo essersi ufficialmente aggiudicata la gara per un importo di 980 mila euro provvederà ad arrestare - attraverso la realizzazione di paratie, muri e gabbioni metallici - i processi di erosione e gli scivolamenti del terreno che minacciano una serie di fabbricati.

