Turismo, a Taormina il flash mob dei lavori stagionali: "Per molti stagione cancellata"

Servono aiuti, al più presto e nel tempo. Lo chiedono con un flash mob i lavoratori stagionali del comparto turistico a Taormina. Si sono radunati nella piazza centrale per "chiedere un intervento di sostegno per il settore ai Governi regionale e nazionale".

"La stagione è stata pressoché cancellata per molti, tanti alberghi sono rimasti chiusi e solo pochissimi riapriranno - affermano Salvatore d'Agostino e Pancrazio Di Leo della Fisascat Cisl Messina - i contratti di lavoro bloccati, a marzo non sono partiti quelli per gli stagionali, diecimila i lavoratori interessati nel comprensorio di Taormina. Solo il 15% degli stagionali, è la nostra stima, troverà lavoro alla riapertura delle strutture che avranno il coraggio di farlo. E se non ripartiranno i contratti, questi lavoratori potranno tornare ad avere un reddito solo ad aprile 2021 quando partirà la nuova stagione turistica".

© Riproduzione riservata