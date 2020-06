Lavoro, letturisti dell'Amam si incatenano davanti alla sede di Messina

I letturisti che lavorano per l'Amam, azienda meridionale acque di Messina, si sono incatenati stamani davanti alla sede dell’azienda per chiedere dopo undici anni di precarietà in aziende private e di essere assorbiti dall’Amam.

«Non ci interessano le ditte private - dicono i lavoratori - l’Amam conosce le nostre professionalità. Sa bene l'azienda che andando verso la lettura automatica con nuovi contatori la figura del letturista andrà a scomparire, ma sa anche che in questi anni abbiamo svolto anche lavori di segnalazione guasti, di chiusura utenza, di riparazione. Siamo

pronti anche allo sciopero della fame». (ANSA).

