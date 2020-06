Sostegno alle imprese, a Messina bando con voucher digitali

Ammontano a 94.000,00 euro i fondi stanziati dalla Camera di commercio per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio messinese. Le agevolazioni verranno accordate sotto forma di voucher, il cui importo unitario massimo sarà di 5.000,00 euro.

"L'Ente camerale - ha detto il presidente Ivo Blandina - intende offrire alle imprese un concreto supporto in quel percorso di digitalizzazione oggi sempre più essenziale è estremamente importante conoscere e saper cogliere le opportunità che la tecnologia mette a disposizione per innovarsi e per emergere su mercati sempre più competitivi e caratterizzati da continui cambiamenti".

L’iniziativa, che rientra tra le attività avviate dal sistema camerale nell’ambito del progetto 'Pid-Punto impresa digitale, serve a diffondere la cultura e della pratica digitale nelle mpmi di tutti i settori economici, attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. (ITALPRESS)

