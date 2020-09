Casalvecchio Siculo, al via i lavori di consolidamento nel centro storico

Il titolo tecnico dell’intervento è "Consolidamento dell’abitato nell’area a valle della scuola media", ma a Casalvecchio Siculo, nel Messinese, tutti sanno di cosa si tratti: è la notizia, attesa da anni, dell’avvio dei lavori che consentiranno di riappropriarsi del centro storico, e di viverlo nuovamente in condizioni di sicurezza, senza la paura dovuta alle frane e alle alluvioni.

La Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata da Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, ha portato a termine un iter complesso, colmando le lacune e i ritardi che si erano accumulati e accelerando tempi e procedure. Gli Uffici diretti da Maurizio Croce hanno infatti definito l’aggiudicazione dell’opera alla Medi Appalti srl di Sant'Agata Li Battiati, in virtù di un ribasso pari al 28,04 per cento e per un importo di poco inferiore a un milione e duecentomila euro.

Si tratta di in un’area al centro del paese, che comprende la sede del palazzo comunale, diverse abitazioni e numerosi esercizi commerciali. Il versante interessato ha subito nel tempo, a causa di movimenti franosi, lesioni alle infrastrutture pubbliche e private e ai muri di sostegno, senza considerare le fessurazioni nel manto stradale di via Sant'Onofrio, della Provinciale 19 e delle strade adiacenti. Va menzionato inoltre il fenomeno dell’erosione del pendio e dello smottamento dei terreni provocato dalle acque superficiali. Il progetto consiste nella demolizione parziale di una parte di muro di contenimento della strada comunale e nella costruzione di una paratia di pali con un cordolo in cemento armato. Verrà infine sistemato un canale per il regolare deflusso delle acque meteoriche

