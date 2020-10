Lipari cambia volto, stanziati 13 milioni per lavori di riqualificazione

Il lungomare di Canneto, con la spiaggia più popolare di Lipari, è destinato a cambiare volto. Si spenderanno circa 13 milioni di euro. I lavori sono iniziati per il ripascimento della spiaggia. "Con questi lavori – dice il sindaco Marco Giorgianni – prevediamo il riequilibrio litoraneo e l’adeguamento delle opere di protezione della spiaggia di Unci. Si tratta del 2° stralcio funzionale, a completamento del primo intervento. Abbiamo aggiudicato – aggiunge il sindaco - anche la progettazione definitiva e esecutiva degli interventi di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia".

Il progetto rientra nell’ambito del "Patto per il Sud" del governo Conte. Sempre a Canneto sono stati consegnati i lavori di riqualificazione della Marina Garibaldi. Prevede l’ampliamento della carreggiata, la definizione delle corsie e degli stalli per la fermata dei bus di linea, l’ampliamento del marciapiede con la collocazione di elementi di arredo, la piantumazione arborea, la sistemazione idraulica per la raccolta delle acque piovane e l’illuminazione del percorso pedonale.

© Riproduzione riservata