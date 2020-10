Coronavirus, all'ospedale di Barcellona possibili percorsi per pazienti covid

Il direttore generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia ha incontrato i medici e il personale sanitario dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) per fare il punto della situazione sulle prospettive del nosocomio, anche in relazione con l’aggravarsi dell pandemia Covid 19.

Sono stati visitati i locali nei quali potrebbe trovare sede un seconda Tac per costituire percorsi separati Covid dedicati. Subito dopo, l’assemblea nel corso della quale sono intervenuti medici delle unità di anestesia, chirurgia, pronto soccorso, medicina, laboratorio di patologia clinica, radiologia e neurologia e della direzione sanitaria, che hanno anche richiesto un miglioramento tecnologico delle apparecchiature in dotazione.

"Ringrazio tutti i partecipanti e sono contento di avere trovato personale sanitario attento e molto determinato a lavorare e risolvere insieme le criticità del presidio ospedaliero - ha detto il direttore generale Asp Messina Paolo La Paglia - mi sono impegnato a rivalutare gli organici e a nominare tutti i responsabili dei reparti per dare all’ospedale di Barcellona l'autonomia gestionale prevista». Direttore e personale sanitario hanno stabilito di effettuare periodici incontri per valutare congiuntamente i percorsi da compiere per assicurare servizi sanitari di qualità ai cittadini. (ANSA).

