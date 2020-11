Dal Comune di Messina 15 milioni di aiuti per le imprese

La giunta De Luca ha varato una manovra economica aggiuntiva: oltre 15 milioni, che si sommano alla precedente che ammonta a 11 milioni, messi a disposizione per gli operatori economici costretti ad un periodo prolungato di chiusura nella prima fase di lockdown e che adesso sono sottoposti a nuove modalità di commercio, per le quali l’utilizzo di internet potrebbe essere di notevole supporto.

Le risorse saranno utilizzate attraverso l’erogazione di un contributo una tantum fino ad un tetto massimo di 3 mila euro a fondo perduto erogato in tempi rapidi, per sostenere una parte dei costi aziendali fissi e incomprimibili (locazioni passive, scorte, utenze) che stanno portando le imprese di piccole e piccolissime dimensioni a mettere in discussione il futuro delle loro attività economiche. "Intendo agire con immediatezza a fianco del nostro comparto imprenditoriale messo già a dura prova nel primo lockdown e per questo motivo ho messo a disposizione un plafond importante di oltre 15 milioni", dichiara il sindaco De Luca.

"Saremo in grado di erogare tutto il plafond in tempi rapidi perchè eventuali somme residue saranno ripartite fra i beneficiari aventi diritto. Intendo agire su due fronti: fornire un supporto immediato alle micro-realtà imprenditoriali che versano in gravi difficoltà, con l’erogazione di una 'indennità una tantum' e proporre in aggiunta un meccanismo di incentivazione che comprenda un servizio di assistenza tecnica ed accompagnamento alla ripartenza favorendo, accelerando il processo dell’e-commerce, un virtuoso percorso che può avvicinare le micro-imprese messinesi a nuovi modelli di business on line, sfruttando le potenzialità della rete. Il Covid-19 - aggiunge - ha messo in moto un cambiamento destinato a durare per sempre nel commercio un repentino cambiamento delle modalità di acquisto dei vari beni da parte dei consumatori, con una riorganizzazione del sistema che ha riguardato tutti, dal negozio sotto casa, alla Grande distribuzione fino alle piattaforme online".

"Stiamo mettendo a punto un software per creare un mercato virtuale di prossimità, dove le singole imprese potranno presentare i loro servizi/prodotti, gestire agende ed appuntamenti, fare transazioni. Svilupperemo un servizio innovativo per le imprese messinesi che potranno, grazie alla piattaforma, vendere i loro servizi/beni ad acquirenti, anche con una fidelity card territoriale, valida presso tutti gli esercizi aderenti. Intendo schierarmi a fianco delle nostre imprese per fare in modo che da questa crisi nascano nuove opportunità", conclude De Luca.

