Una cena virtuale a sostegno dei ristoratori siciliani: "Crisi devastante"

Una cena virtuale, con tanto di scatto fotografico da pubblicare sui social, per sostenere i ristoratori siciliani in crisi a causa delle nuove restrizioni anti-Covid. È l'iniziativa a cui ieri sera hanno partecipato un centinaio di rappresentanti del Comitato Amministratori della Regione Siciliana (CARS), su impulso del suo portavoce, Gianfranco Gentile. All'appuntamento hanno aderito anche deputati e assessori regionali come Margherita La Rocca Ruvolo e Bernardette Grasso.

"Con un solidale passaparola - afferma il portavoce del Cars, Gianfranco Gentile - ci siamo dati appuntamento per una cena virtuale con del cibo rigorosamente d'asporto, ordinato per sostenere i nostri ristoratori. Devo dire che non mi aspettavo tanta partecipazione. Ringrazio tutti i colleghi del Cars e chi tra deputati e assessori regionali ha contribuito a lanciare un segnale: anche gli amministratori locali sono vicini a chi è stato danneggiato dalla crisi. Insieme possiamo farcela, ma le Istituzioni facciamo la loro parte, perché la nostra economia necessita di una scossa per ripartire, e questa può arrivare solo dall'iniezione di risorse tangibili".

