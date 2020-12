Torregrotta, ok al progetto per la sistemazione idraulica del centro abitato

Un intervento per mettere fine al continuo allagamento delle strade del centro urbano a Torregrotta. Dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, è arrivata l'aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica del paese. Sarà un raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla AB2 Engineering progettazione e Costruzione srl di Catania a eseguire le indagini che porteranno alla stesura del documento tecnico.

L’intervento di cui da notizia l'Ufficio diretto da Maurizio Croce riguarda la canalizzazione e la regolarizzazione del deflusso delle acque piovane. Il progetto prevede la costruzione di uno scatolare in cemento armato di sezione adeguata, a monte dell’area, per sostituire sia il canale esistente sia tutte le grate in acciaio. Al posto della condotta esistente e in pessime condizioni, infine, verranno collocate tubazioni in polietilene spiralato.

A Torregrotta, infatti, ogni volta che si verifica un acquazzone le strade si trasformano in veri e propri fiumi. Le condotto, fra l'altro, sono insufficienti sia sotto il profilo numerico che tecnico: sotto pressione, infatti, fanno saltare le botole di ghisa dei pozzetti d’ispezione.

Le forti precipitazioni, inoltre, fanno sì che dal promontorio (dove si trova il cimitero) vengano trasportati detriti fangosi e pietrame fino in viale Europa e spesso gli allagamenti si allargano a via XXI ottobre per raggiungere il sottopasso della vecchia linea ferrata.

