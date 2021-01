Salina, alla fase finale i lavori per il porto

A Santa Marina Salina il porto commerciale è stato rifatto. Sono a buon punto i lavori avviati lo scorso giugno per il ripristino e la messa in sicurezza del molo grazie ad un finanziamento di 1.350.000 euro e per i quali si prevede di completare l'opera entro la fine di febbraio 2021.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Domenico Arabia si appresta ad awiare le procedure di appalto per altre due opere: l'adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola elementare per un valore di 1.380.000 euro finanziati dal Miur, e il progetto di efficientamento energetico e riduzione delle perdite idriche per 800 mila euro finanziato dal ministero dell'Ambiente, con il quale si prevede di sostituire parte della rete idrica per contenere le perdite.

