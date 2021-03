Autostrada Messina-Palermo, via ai lavori di rifacimento dell'asfalto

Domani, martedì 9 marzo, partono i primi cantieri per il nuovo asfalto sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Ne dà notizia Autostrade Siciliane.

L'intervento riguarderà circa 50 i chilometri su entrambe le carreggiate. Domani si parte con la carreggiata in direzione di Palermo (carreggiata di valle) nel tratto compreso tra il km. 32,686 e il km. 37,661. Su questo tratto, sino al 3 aprile, il traffico verrà deviato sulla corsia di monte (in direzione Messina) dove verrà istituito il doppio senso di marcia.

Autostrade siciliane raccomanda il rispetto dei limiti di velocità, che è di 60 chilometri orari in prossimità del cantiere.

I lavori, che hanno come data ultima di fine cantiere il 15 gennaio 2022, sono eseguiti dalla società “Tosa Appalti srl” di Acireale, per un importo di quasi 22 milioni di euro, finanziati con fondi del Patto per il Sud.

