Lipari, i lavoratori ex Pumex verso la stabilizzazione alla Resais

Una svolta nella vicenda dei lavoratori precari della ex Pumex di Lipari. Una pagina del precariato storico della Sicilia che si chiude con la stabilizzazione dei lavoratori alla Resais.

L’assessorato al Lavoro ha scritto questa mattina al comune di Lipari chiedendo l’elenco dei lavoratori ex Pumex con dati anagrafici e indicazione del trattamento economico e giuridico posto in essere al 31/12/2017 al fine di procedere al loro trasferimento in Resais.

«Diamo attuazione a una norma che prevede l’inquadramento del personale ex Pumex in un’apposita area transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais - afferma Antonio Scavone, assessore regionale al Lavoro - per il quale il governo Musumeci ha stanziato circa 600 mila euro».

La vicenda dei lavoratori ex Pumex risale al 1995, quando l’industria che esportava la pietra pomice in tutto il mondo chiuse i battenti perchè l’Unesco dichiarò le isole Eolie Patrimonio dell’umanità, anche per evitare che si continuasse a tagliare la montagna bianca. Da allora il futuro dei dipendenti è stato spesso al centro di dibattito in Assemblea regionale.

La legge per la stabilizzazione in Resais arrivò dall’Ars nel 2019. «Una legge che trova oggi piena attuazione - continua ancora l’assessore - Non appena il Comune di Lipari, dove nel frattempo i lavoratori hanno prestato servizio in attività socialmente utili, ci invierà i dati richiesti, emaneremo il decreto di trasferimento alla Resais per la loro stabilizzazione».

